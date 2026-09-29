Guillermo Romeu Blanco
(Toñito dos Fornos)
Falleció en Ferrol, el 28 de septiembre de 2026, a los 78 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia parroquial de Santa María del Monasterio de Monfero, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.
Monfero, 29 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950