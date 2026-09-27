María Ángeles Piñeiro Canido

(Geluca)

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana lunes, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de Serantes. Funeral: A continuación en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 27 de septiembre de 2026. www.albia.es