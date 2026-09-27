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Diario de Ferrol

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Josefina Blanco Saavedra

(Viuda de Don Luis Francisco Carrillo Castro ) 

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy domingo a la una y media de la tarde en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo a las siete de la tarde en el cementerio municipal de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 1.

Pontedeume, 27 de septiembre de 2026. www.albia.es