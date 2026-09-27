Josefina Blanco Saavedra
(Viuda de Don Luis Francisco Carrillo Castro )
Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: Hoy domingo a la una y media de la tarde en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy domingo a las siete de la tarde en el cementerio municipal de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 1.
Pontedeume, 27 de septiembre de 2026. www.albia.es