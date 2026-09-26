María Luz Naveiras Cabezón

(Lucita) (Viuda de Don Bernardo Domínguez Sixto)

Falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Nicolás de Neda, 26 de septiembre de 2026. www.albia.es