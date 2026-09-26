Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Luz Naveiras Cabezón

(Lucita) (Viuda de Don Bernardo Domínguez Sixto) 

Falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

San Nicolás de Neda, 26 de septiembre de 2026. www.albia.es