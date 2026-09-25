María Teresa Pazos Pazos

(Teresita de San Juan de Piñeiro)

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Piñeiro. Funeral de cuerpo presente, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 25 de septiembre de 2026 www.albia.es