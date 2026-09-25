Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Teresa Pazos Pazos

(Teresita de San Juan de Piñeiro) 

Falleció, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde y llegada a la iglesia parroquial a las cinco y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Juan de Piñeiro. Funeral de cuerpo presente, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 25 de septiembre de 2026 www.albia.es