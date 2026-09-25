Manuel García Teijeiro

(Jubilado de Bazán. Talleres de Carenas) (Viudo de Doña Hermitas Dopico Rodríguez)

Falleció en Ferrol, el día 24 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Ferrol, 25 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950