Josefa Romero Peña
(Viuda de Don José Vizoso Seoane)
Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.
Narón, 24 de septiembre de 2026 www.albia.es