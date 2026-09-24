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Diario de Ferrol

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Josefa Romero Peña

(Viuda de Don José Vizoso Seoane) 

Falleció, a los 91 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Narón, 24 de septiembre de 2026 www.albia.es