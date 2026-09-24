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Diario de Ferrol

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José Luis Armada Castro

(Ex alcalde de Cariño) 

Falleció el 22 de septiembre de 2026, a los 73 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE las muestras de cariño recibidadas. Cremación hoy jueves, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, a las seis de esta tarde, en el cementerio parroquial de A Pedra (Cariño). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de A Pedra. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Cariño, 24 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950