José Luis Armada Castro

(Ex alcalde de Cariño)

Falleció el 22 de septiembre de 2026, a los 73 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE las muestras de cariño recibidadas. Cremación hoy jueves, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, a las seis de esta tarde, en el cementerio parroquial de A Pedra (Cariño). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de A Pedra. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Cariño, 24 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950