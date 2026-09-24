José López Barro

Falleció en Ferrol, el 23 de septiembre de 2026, a los 76 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE un recuerdo en su memoria. Cremación hoy jueves, a la una y media de la tarde. Sepelio de exequias con salida del tanatorio a las siete de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. El funeral se oficiará este domingo, día 27, a las once menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.

Narón, 24 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950