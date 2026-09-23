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Diario de Ferrol

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María Edelmira Rey López

(Viuda de Don Avelino Picallo Pantín) 

Falleció en Ferrol, el 22 de septiembre, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3.

Ferrol, 23 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950