María Del Carmen Espasandín García

(Pirula - Viuda de D. Manuel García Pérez)

Falleció en Ferrol, el 20 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete de esta tarde, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº2- Ferrol.

Ferrol, 21 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950