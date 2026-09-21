Manuel Fernández Peña

Falleció ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Salvador de Serantes. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. www.albia.es tlf 981 330427

Serantes - Ferrol, 21 de septiembre de 2026 www.albia.es