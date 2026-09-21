Lucía García Fernández

(Lucita - Viuda de Don Juan García Otero)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Salvador de Serantes. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8. www.albia.es tlf 981 33 04 27

Narón, 21 de septiembre de 2026 www.albia.es