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Diario de Ferrol

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Antonia Sobrino Regueira

(Tata-Nucha)

Falleció los 89 años de edad habiendo los recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy lunes a la una y media de la tarde, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las siete y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Julián de Narón. Funerales: A continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº6.

Narón, 21 de septiembre de 2026 Correduría Cascudo www.albia.es