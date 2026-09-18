Encarnación Barros Leiras

(Viuda de Don Ramiro Rodríguez Pisos)

Falleció, en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: hoy viernes a las siete de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 18 de septiembre de 2026 www.albia.es