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Diario de Ferrol

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Pedro Andrés González Couce

(Bazar Coval) (Ex concejal del ayuntamiento de Ferrol) 

Falleció en Ferrol, el día 16 de septiembre de 2026, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia.AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Lourido. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Bartolomé de Lourido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.

Ferrol, 17 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950