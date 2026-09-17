Pedro Andrés González Couce
(Bazar Coval) (Ex concejal del ayuntamiento de Ferrol)
Falleció en Ferrol, el día 16 de septiembre de 2026, a los 79 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia.AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las siete de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Lourido. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Bartolomé de Lourido. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.
Ferrol, 17 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950