Manuel Dopico Mirad

Falleció en Ferrol, el día 16 de septiembre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde, hacia el cementerio municipal de Narón. El funeral se oficiará a las cinco y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.

Ferrol, 17 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950