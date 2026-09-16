Carmen Ordóñez Tamiet

(Viuda de Don Miguel Fernández Varela)

Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Nicolás de Neda. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda, 16 de septiembre de 2026 www.albia.es