José Antonio Sánchez Mosteiro

(Mosteiro)

Falleció en Ferrol, el día 14 de septiembre de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy martes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Oleiros (Toques). El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros (Toques). Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 15 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950