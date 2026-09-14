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Diario de Ferrol

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Elsa Bellón Rey

(Viuda de Manuel Dopico Martínez) 

Falleció en Loira a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, lunes día 14 en el cementerio de San Pedro de Loira con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Valdoviño nº 1.

Loira (Valdoviño), 14 de septiembre de 2026. Tanatorio Funeraria Valdoviño