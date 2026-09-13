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Diario de Ferrol

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José Otero Vázquez

(Viudo de Doña Josefa Santamarina Sanjurjo) 

Falleció en Ferrol, el día 12 de septiembre de 2026, a los 98 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.

Serantes, 13 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950