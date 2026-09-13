José Otero Vázquez
(Viudo de Doña Josefa Santamarina Sanjurjo)
Falleció en Ferrol, el día 12 de septiembre de 2026, a los 98 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1, Ferrol.
Serantes, 13 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950