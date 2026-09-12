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Diario de Ferrol

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María Luz Vizoso Martínez

Falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hermano, Alfonso Manuel; hermana política, Olga; sobrinos, Alfonso, Conchi, Olga y José; sobrino político, José Ángel; primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. Sepelio: hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las TRES Y MEDIA de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santiago de Barallobre. Funeral a continuación, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Ferrol, 12 de septiembre de 2026 www.albia.es