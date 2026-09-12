Josefa Díaz López

(Marisé) (Viuda de Don José Meis—Pepe de Benita)

Falleció en Ferrol, el 11 de septiembre de 2026, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Sus hijos, Jorge, Beatriz y Nicolás; hijos políticos, Ana, Pablo y Ángela; nietos, Coque, Paula, y Antía; hermana, María; “las de siempre” Mariangel y Montse Carneiro; sobrinos, primos y demás familia. AGRADECEN una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a las CUATRO de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Cobas. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Martín de Cobas. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 12 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950