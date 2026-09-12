Antonio Gómez Pérez - Ardá

(Nono) (Viudo de Doña Encarnación Santiago Vargas)

Falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: hoy a las siete de la tarde en la capilla de la Merced. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 12 de septiembre de 2026 www.albia.es