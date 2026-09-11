Ricardo Fandiño López
Falleció en Ferrol, el día 10 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las seis y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.
Ferrol, 11 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950