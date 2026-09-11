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Diario de Ferrol

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Ricardo Fandiño López

Falleció en Ferrol, el día 10 de septiembre de 2026, a los 93 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las seis y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 11 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950