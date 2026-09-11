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Diario de Ferrol

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Enrique Díaz Pena

Falleció a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación: hoy viernes, a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio: hoy viernes, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio hacia el cementerio municipal de Catabois. Funeral: hoy viernes, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.Tanatorio Crematorio Albia Ferrol: Sala nº 6

Ferrol, 11 de septiembre de 2026 www.albia.es