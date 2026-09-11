Consolación Castro García

(Chelo da Torre)

Falleció en Lago a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo Edelmiro Veiga Horjales; hija Susana Veiga Castro; hijo político Manel Sanmartín; nieta Marta; hermanos: Hermitas (†), Dolores (†), Ricardo (†), y Antonio, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma y agradecen a todos aquellos que la acompañaron a lo largo de su vida. Favores por los que anticipan gracias.

Lago (Valdoviño), 11 de septiembre de 2026 Funeraria Valdoviño