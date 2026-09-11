Bernardo Abeledo Piñeiro

(Electricidad Abeledo, viudo de Doña María Soledad Lourido Bouza)

Falleció a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: hoy a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio San José - Campolongo, sala nº 3.

Pontedeume, 11 de septiembre de 2026 www.albia.es