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Diario de Ferrol

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María Dulce Nombre Eva Rodríguez Garat

(Evita Cocó) 

Falleció el día 9 de septiembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 72 años. 

l D.E.P. l

Su esposo, LUIS GALVACHE CORCUERA; hijos, LUIS, GONZALO (†), ANTONIO, JUAN, FERNANDO y EVA; hijos políticos, CARMEN, ELENA, MARÍA, LOLA y ADRIÁN; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves 10 con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales: A continuación, en la concatedral de San Julián. Capilla ardiente: SFG Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 10 de septiembre de 2026 www.serviciosfunerariosgalicia.com