Sira Virginia Pérez Salgado

(Viuda de Pepe dos Pontigos)

Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Pelayo de Ferreira a las cinco, donde se oficiará el funeral de exequias presentes y a continuación el entierro en el nicho familiar del cementerio de dicha parroquia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 7 de septiembre de 2026 www.albia.es