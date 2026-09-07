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Diario de Ferrol

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Sira Virginia Pérez Salgado

(Viuda de Pepe dos Pontigos) 

Falleció en el día de ayer, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde y llegada a la iglesia parroquial de San Pelayo de Ferreira a las cinco, donde se oficiará el funeral de exequias presentes y a continuación el entierro en el nicho familiar del cementerio de dicha parroquia. 

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio, Albia Ferrol, sala nº 2.

Ferrol, 7 de septiembre de 2026                                                                            www.albia.es