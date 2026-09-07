María Teresa Beceiro González

(Conocida por Marité)

Falleció en Sequeiro a los 68 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Sus hijos: Teresa y Ángel Lafuente Beceiro; hijos políticos: Miriam y Fran; nieto Martín, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes día 7 en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Favores por los que anticipan gracias.

La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial.

Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 7 de septiembre de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño