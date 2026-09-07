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Diario de Ferrol

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María Teresa Beceiro González

(Conocida por Marité) 

Falleció en Sequeiro a los 68 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P. 

Sus hijos: Teresa y Ángel Lafuente Beceiro; hijos políticos: Miriam y Fran; nieto Martín, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes día 7 en el cementerio de Santa María de Sequeiro, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. 

La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. 

Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Sequeiro (Valdoviño), 7 de septiembre de 2026                         Velatorio-Funeraria Valdoviño