Virtudes Barreiro Souto

Falleció a los 97 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, hacia el cementerio parroquial del Cadaval.

Funeral: El próximo domingo día 13 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 6 de septiembre de 2026 www.albia.es