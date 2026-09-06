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Diario de Ferrol

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Virtudes Barreiro Souto

Falleció a los 97 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, hacia el cementerio parroquial del Cadaval. 

Funeral: El próximo domingo día 13 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. 

Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 6 de septiembre de 2026                                                                           www.albia.es