Virtudes Barreiro Souto
Falleció a los 97 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana, hacia el cementerio parroquial del Cadaval.
Funeral: El próximo domingo día 13 a las once menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Cecilia.
Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Narón, 6 de septiembre de 2026 www.albia.es