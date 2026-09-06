Manuel Camiño Rodríguez

Falleció en Ferrol, el 5 de septiembre de 2026, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia.

AGRADECE una oración por su eterno descanso.

Cremación hoy domingo, a las ocho de la mañana, en la intimidad familiar.

Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.

El funeral se oficiará lunes, día 7, a las once de la mañana, en la Concatedral de San Julián.

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.

Ferrol, 6 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330 950