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Diario de Ferrol

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Manuel Camiño Rodríguez

Falleció en Ferrol, el 5 de septiembre de 2026, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS. 

D.E.P.

Su familia. 

AGRADECE una oración por su eterno descanso. 

Cremación hoy domingo, a las ocho de la mañana, en la intimidad familiar. 

Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. 

El funeral se oficiará lunes, día 7, a las once de la mañana, en la Concatedral de San Julián. 

Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.

Ferrol, 6 de septiembre de 2026                               Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330 950