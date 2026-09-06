Manuel Camiño Rodríguez
Falleció en Ferrol, el 5 de septiembre de 2026, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS.
D.E.P.
Su familia.
AGRADECE una oración por su eterno descanso.
Cremación hoy domingo, a las ocho de la mañana, en la intimidad familiar.
Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois.
El funeral se oficiará lunes, día 7, a las once de la mañana, en la Concatedral de San Julián.
Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.
Ferrol, 6 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330 950