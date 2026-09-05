María Soledad Panete Guzmán

Falleció los 66 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijas, Mónica, Ana y Vanessa; hijos políticos, Pancho y Berto; nietos, Joanna, Ainhoa, Joel y Marcos; hermanos, Paco, Fina y Obdulia {+); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración Hoy sábado a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Cementerio municipal de Catabois. Funerales hoy sábado a las siete y media de la tarde en la iglesia de la parroquia de Santa María de Caranza.

Capilla ardiente Tanatorio-Crematorio, Albia Ferro!, sala nº 8.

Ferrol, 5 de septiembre de 2026. www.albia.es