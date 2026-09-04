Francisco Folgar Folgar
Falleció en Ferrol, el 3 de septiembre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a la una y media de la tarde, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco y media de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Brión. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Brión. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.
Brión (Ferrol), 4 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950