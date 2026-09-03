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Diario de Ferrol

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Dolores Dávila González

(Viuda de Don Hipólito González) 

Falleció en Ferrol, el 1 de septiembre de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.

Ferrol, 3 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950