Juan Ricardo Pérez Díaz
(O Menciñeiro, viudo de Doña Isolina Ponte Fraga “Solita”)
Falleció en Ferrol, el día 1 de septiembre de 2026, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.
Ferrol, 2 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950