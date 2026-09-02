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Diario de Ferrol

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Juan Ricardo Pérez Díaz

(O Menciñeiro, viudo de Doña Isolina Ponte Fraga “Solita”) 

Falleció en Ferrol, el día 1 de septiembre de 2026, confortado con los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 - Ferrol.

Ferrol, 2 de septiembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950