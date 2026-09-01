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Diario de Ferrol

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Raquel San Francisco Aguado

(“Una persona extraordinaria”) 

Falleció a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Será incinerada hoy a las doce del mediodía en el Crematorio Albia Coruña, en la intimidad familiar. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol: Sala nº 8.

Ferrol, 1 de septiembre de 2026. www.albia.es