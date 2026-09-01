Federico Antonio García Porto
(Viudo de Doña Dulce María Castro González)
Falleció en Ferrol, el 31 de agosto de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy martes, a la una de la tarde. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cinco de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Fene. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2- Ferrol.
Fene, 1 de septiembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950