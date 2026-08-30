Josefina Anca Gorgozo
(Viuda de Prados)
Falleció en Ferrol, el día 29 de agosto de 2026, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana lunes, a las seis de la tarde, en el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 - Ferrol.
Ferrol, 30 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950