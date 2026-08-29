María Teixeira Riancho

(Blanca) (Viuda de Don Juan Real Darriba)

Falleció a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada hoy a la una y media del mediodía, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las siete y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5.

Caranza (Ferrol), 29 de agosto de 2026. www.albia.es