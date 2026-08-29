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Diario de Ferrol

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Elisa Luaces Varela

(Viuda de Don Juan Francisco Seijo Elicechea )

 Falleció, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA .una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Será incinerada hoy a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde, en el cementerio municipal de Catabois. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol: Sala nº 8.

Ferrol, 29 de agosto de 2026. www.albia.es