Juan José Rey Guerra

(Presidente de Honor de la Sociedad Deportiva O Freixo)

Falleció a los 77 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio: Municipal de Narón. Funeral: Hoy viernes a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Narón, 28 de agosto de 2026. www.albia.es