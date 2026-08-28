Benedicta Pita Paz

(Viuda de Adolfo Villasuso Martínez)

Falleció ayer, a los 92 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funeral: Domingo 30, a las once menos cuarto de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio- Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Santa Cecilia, 28 de agosto de 2026. www.albia.es