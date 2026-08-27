María Dolores Porta Iglesias

(Conocida por Lola de Porta)

Falleció en Meirás, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo, José Carlos Castro Porta; hija política, Ángela María Santiago Romero; nieta, Andrea Castro Bonome; hermanos: Maruja (+), Mercedes, Chente (+) y Fina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma, merece ser recordada y agradecemos a los que en verdad la querían. No se admite duelo.

Meirás (Valdoviño), 27 de agosto de 2026. Funeraria Valdoviño