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Diario de Ferrol

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María Dolores Porta Iglesias

(Conocida por Lola de Porta) 

Falleció en Meirás, a los 88 años, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hijo, José Carlos Castro Porta; hija política, Ángela María Santiago Romero; nieta, Andrea Castro Bonome; hermanos: Maruja (+), Mercedes, Chente (+) y Fina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por su alma, merece ser recordada y agradecemos a los que en verdad la querían. No se admite duelo.

Meirás (Valdoviño), 27 de agosto de 2026.  Funeraria Valdoviño