Carmen Teijido Saa
(Carmen de Rafael) (Viuda de Don Rafel Sánchez Sanmiguel)
Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol: Sala nº 3.
Longras (Narón), 26 de agosto de 2026. Correduría de Cascudo - www.albia.es