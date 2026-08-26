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Diario de Ferrol

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Carmen Teijido Saa

(Carmen de Rafael) (Viuda de Don Rafel Sánchez Sanmiguel) 

Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las siete menos cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de O Cadaval. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San José Obrero. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol: Sala nº 3.

Longras (Narón), 26 de agosto de 2026. Correduría de Cascudo - www.albia.es