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Diario de Ferrol

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  María Ángeles Fortuna Seijido

Falleció en Ferrol, el 20 de agosto, a los 73 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).

Ferrol, 21 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950