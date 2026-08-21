María Ángeles Fortuna Seijido
Falleció en Ferrol, el 20 de agosto, a los 73 años de edad, confortada con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy viernes, con salida del tanatorio a las once de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las siete y media de esta tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).
Ferrol, 21 de agosto de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950