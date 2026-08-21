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Diario de Ferrol

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 Eduardo Santiago Agulló Aneiros

Falleció a los 66 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy viernes, a las nueve y media de la mañana en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa María de Neda. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 21 de agosto de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es