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Diario de Ferrol

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  José Manuel González Cabana

Falleció el día 18 de agosto, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy jueves, en la intimidad familiar.Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Barallobre, 20 de agosto de 2026 www.albia.es