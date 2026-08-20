  José Manuel González Cabana

Falleció el día 18 de agosto, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy jueves, en la intimidad familiar.Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Barallobre, 20 de agosto de 2026 www.albia.es