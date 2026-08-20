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Diario de Ferrol

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 Isabel Calvo Castrillón

(Viuda de Don Jose María López Mera)

Falleció, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Salvador de Pedroso. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Pedroso, 20 de agosto de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es